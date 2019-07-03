İZEV’den Alaçatı’da resim sergisi

Türkiye’nin En Ünlü Ressamları Zihinsel Engelli Olarak Tanımlanan Bireylerin Projesi için Tuval Başına Geçti. 8 Ressamın katılımıyla ortaya çıkan yeni nesil farkındalık sergisi ilk kez Alaçatı’da açılıyor.

Yaşam Hakkı-Duvar klibi ve uluslararası farkındalık sergisi Hayvanlar ve Biz ile bir çok ödül alan İZEV Vakfı, “Biz de bir sanat eserinin ana ögesi olabiliriz!”diyen down sendromlu ve mental geriliği bulunan bireylerle yepyeni bir multidisipliner çalışmaya imza attı. Ünlü ressamların tam destek verdiği proje, ünlü ressam Doğan Paksoy'un danışmanlığında kurgulanarak ortaya 12 olağanüstü eser çıkarıldı.

Bu özel sergi Çeşme Belediyesi'nin de desteğiyle Alaçatı'da 4-7 Temmuz tarihleri arasında Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası'nda sergilenecek. Sergi eserlerinde merkezde yer alan zihinsel engelli gençler, aynı zamanda alanda da ziyaretçileri karşılayarak projelerini bizzat aktaracaklar.

Vakıf Genel Sekreteri Merve Kılıç, sanatın en sosyal dokunuşu olarak tarif ettiği bu sergiyi mutlaka ziyaret etmeleri için tüm Alaçatı'yı davet etti. Sergilenen eserlerden elde edilecek gelir de İZEV Bağımsız Yaşam programına aktarılacak.