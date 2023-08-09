İzleyenler şok oldu: Diş hekimine para vermek istemedi, dişini evde çekti

Bir TV programına çıkan kadın, dişini çektirmek için dişçiye para ödemeyi reddedince çekme işini evde kocasıyla halletti.

Sozcu.com.tr

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TLC’nin Extreme Cheapskate programında görünen Karen Hearn, diş çekme ücreti olan 5 bin TL’yi (185 dolar) biriktirdi ancak bunu diş hekimine vermek yerine evde sakladığı aletleri ve ücretsiz tıbbi ekipmanı kullanarak operasyonunu yaptı.

İki hafta boyunca korkunç bir diş ağrısı çeken Hearn, ağzında apse olduğunu öğrendi. Diş Hekimi Dr. Kevin Snow da iki seçenek önerdi. Biri daha etkili ama pahalı bir kanal tedavisi diğeri de basit ve daha ucuz bir diş çekimiydi.

Ancak kendini cimri ilan eden Hearn, diş için 5 bin TL harcamak istemedi. Bunun yerine internette arama yapmaya karar verdi ve bunu kendisi yapmayı öğrendi.

MALZEMELERİ KENDİLERİ TOPLADI

Kocası Grant’ten de yardım isteyen kadın, diş operasyonunu gerçekleştirmeden önce malzemeleri sağladı.

Kocası elektrikli süpürgeyi kullanarak doğaçlama bir emme cihazı yarattı. Normal elektrikli süpürgenin ağız kısmına koli bandıyla pipet yapıştıran adam, ağızda sıvıyı ve kanı bu şekilde emmeyi planladı.

1920’lerin başında ve 1930’larda, insanların dişlerini çektirmek için dişçiden çok berbere gittikleri zamanlarda kullanılan bir aleti de dişi sökmek için kullandılar.

Hearn, ayrıca bir doktorun muayenehanesindeki önceki ziyaretlerinden bazı ücretsiz tıbbi ekipman ve uyuşturma maddesi almıştı.

Sonunda koca, dişi çıkarmayı başardı. Karısı ise, “Acı kısa sürer, ama o parayı biriktirmek çok daha uzun sürer.” dedi.

İzleyiciler ise şok oldular ve Karen’ın para biriktirme fikrini “gülünç” olarak nitelendirdiler. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Tanrı aşkına, dişini çektirmek için sadece 185 doları öde.” derken diğeri de “Eğer durumu daha da kötüleştirecek bir şey olursa, sonunda daha fazla ödeme yapacaksın, asla kendine cerrahlık yapmaya çalışma,” diye uyardı.

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