İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde 50 bin saksı sardunya dağıtacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü sebebiyle küçük üreticilerden aldığı 50 bin saksı sardunyayı ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu. Sardunyalar ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Süt Kuzusu Projesi ve gıda paketi desteğinden yararlanan vatandaşların evlerine de ulaştırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgını sürecinde küçük esnafa destek olmak için, 10 Mayıs Anneler Günü'nde hediye etmek amacıyla üreticilerden 50 bin saksı sardunya aldı. Sardunyaların, aralarında seyyar çiçekçilerin de bulunduğu 150 kişinin ücret karşılığında dağıtımda görevlendirildiği belirtildi.

“BU İŞBİRLİĞİ ÜRETİCİMİZE CAN SUYU OLACAK”

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarım politikasının kooperatiflerin gelişimine büyük ivme kazandırdığını belirterek, corona virüsü sürecinde de verilen destek için teşekkür etti. Salgın nedeniyle sektörün ciddi zarara uğradığına değinen Sever, “Biz süs bitkisi üreten kooperatifiz. Ülke genelinde süs bitkisinden geçimini sağlayan 500 bin aile var. Ciddi bir ekonomik güç. Büyük çoğunluğu da küçük aile çiftçisi. Çok ciddi dar boğaza girdik. Ancak bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi planlamasını bozmadan alımlarına devam etti. Yaklaşan anneler günü öncesi ise Büyükşehir’den elimizde kalan çiçekleri anneler için değerlendirme önerisi geldi. Eğer biz bu çiçekleri belediyemiz işbirliği ile annelere ulaştıramasaydık yazık olacaktı. Bu emek, işçilik ve güzellik yok olacaktı. Bu işbirliği hem annelerimizi mutlu edecek hem de üreticimize can suyu olacak” dedi.

“BU ÇİÇEKLER ALINMASAYDI ATILACAKTI”

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin üretici kadın ortaklarından Asuman Kubilay ise, corona virüsü döneminde çiçek üreticilerinin sıkıntılı bir dönem yaşadığını belirterek, “Satışlarımız tamamen durdu. Büyükşehir’in bize desteği çok önemli. Bu çiçekler alınmasaydı atılacaktı, emeklerimize yazık olacaktı. Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SALGIN NEDENİYLE İŞLERİMİZ ÇOK KÖTÜ OLDU”

Büyükşehir Belediyesi tarafından annelere hediye edilecek sardunyaların hazırlanmasında görev alan kooperatif çalışanı Nejla Gönül, “Salgın nedeniyle işlerimiz çok kötü oldu. Eğer Büyükşehir desteği olmasaydı bütün çiçeklerimiz çöpe gidecekti. İyi ki varlar. İyi ki bize destek oluyorlar” şeklinde konuştu.