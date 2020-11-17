Kahramanlar böyle hazırlanıyor

İzmir'de 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından saatler sonra yaralı çıkarıp, 'mucize' kurtarışlar gerçekleştiren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'daki merkezde eğitim ve tatbikatlarla kendilerini geliştiriyor. AFAD ekiplerinin, simüle edilen yıkılmış binada arama-kurtarma yapıp, enkazda kalanları kurtardığı tatbikat ise gerçeğini aratmadı.

İzmir’de yıkıma neden olan 6.9’luk depremde enkazdan saatler sonra yaralı kurtaran arama-kurtarma ekipleri arasında bulunan ve çalışmaları koordine eden AFAD ekipleri, Ankara’daki Arama Kurtarma Birliği Eğitim ve Tatbikat Merkezi’ndeki eğitimlerle sürekli kendilerini geliştiriyor.

İzmir’de günlerce enkazda arama-kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri, deprem, yangın, kuyudan kurtarma, göçük gibi olaylarda müdahale pratikliklerini geliştirmeyi hedefleyen tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Simüle edilen yıkılmış binada arama-kurtarma gerçekleştirip, enkazda mahsur kalanların kurtarılması tatbikatı ise gerçeğini aratmadı.

Ekipler, enkaz altında tünel açarak, ulaştıkları yaralıyı titizlikle gün ışığına çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yine üst katta mahsur kalan kişi de sedyeye konulup, iple aşağı indirildi.

Merkezde, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan K9 köpekleri de eğitiliyor. Ayrıca özel konstrüksiyonla oluşturulan deprem simülasyon merkezinde hem AFAD ekibine hem gönüllülere acil durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler veriliyor.

“TÜRKİYE GENELİNDE 11 EKİP BULUNUYOR”

AFAD Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdür Vekili Ercan Oğuz, şunları söyledi:

* Türkiye genelinde Ankara arama kurtarma birliği gibi 11 tane ekip bulunmakta. Bunun dışında da her ilde ilin nüfusuna göre değişen sayılarda il ekipleri mevcut.

* Arkadaşlarımız kendilerini dinç tutabilmek, kendi bilgi ve becerilerini yerinde tutabilmek için sürekli eğitim yapmak durumunda. Depremden döndükten sonra bile eğitimlerimiz devam ediyor. (DHA)