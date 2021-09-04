İzmir Fuarı 90. kez kapılarını açtı

İzmir Enternasyonal Fuarı, 90'ıncı kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda Zeki Müren ve Barış Manço'nun hologram gösterisi gerçekleştirildi. Gecenin kapanışı ise, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ve ulusal marşlar eşliğinde yapıldı.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuar, 12 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak.

Açılış töreni ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bir itfaiye aracının su püskürtmesi ile oluşan su perdesinde hologram gösterisi gerçekleşti. Hologramda, geçmiş yıllara ait fuar görüntüleri ve fuara katılan sanatçıların yer aldığı videolar gösterildi. Görüntüler, gölet üzerinde büyük bir alana yansıtıldı.

ZEKİ MÜREN VE BARIŞ MANÇO İZMİRLİLERİ KARŞILADI

Hologram gösterisinin ilk konuğu Zeki Müren oldu. Türkiye’nin sanat güneşi İzmirlileri, unutulmaz repliği “Canım Ege’me saygımla geldim” sözleri ile karşıladı. Zeki Müren, İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan ziyaretçileri selamladı. Sanatçının hologramı, “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun” isimli şarkısını seslendirdi.

Hologram gösterisinin ikinci konuğu ise Barış Manço oldu. Manço’nun hologramı da “Söyle Zalim Sultan” isimli parçasını seslendirdi.

Gecenin kapanışı ise, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüleri ve ulusal marşlar eşliğinde yapıldı.