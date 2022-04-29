‘İzmir Soğanı’ bilim dünyasıyla tanıştı

Ege Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Ademi Fahri Pirhan'ın keşfettiği endemik bitki türü 'Allium İzmirense Pirhan' bilim dünyasına tanıtıldı.Pirhan, 'İzmir Soğanı' olarak adlandırılan ve Tire ilçesinde bulunan türün ülke ekonomisine fayda sağlayabileceğini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Dr. öğretim üyesi Ademi Fahri Pirhan, 2015 yılında Tire ilçesi sınırlarında yer alan Aydın Dağları’nın en batı ucunda yaptığı arazi çalışmasında farklılığı ile dikkat çeken bitki türünü belirledi.

Bitki türü üzerinde yapılan detaylı bilimsel araştırma ve çalışmalar sonucu bu ay yeni endemik tür hakkında yazılan makale tamamlandı ve ‘Adansonia’ dergisinde yayımlandı.

Bilimsel adıyla ‘Allium İzmirense Pirhan’ olarak anılan ‘İzmir Soğanı’, bilim dünyasına tanıtılmış oldu.

Dr. Ademi Fahri Pirhan, “Soğanlı bitkiler, tarımsal anlamda kullanılırsa ekonomik fayda sağlayabilir. Aynı zamanda bu bitki, içerik itibarıyla tıp ve ilaç sanayinde kullanılabilir” dedi.

“ENDEMİK SAYISI 88’E YÜKSELDİ”

Dünyada 900 kadar türe sahip olan ‘Allium (Soğan)’ cinsine ait Türkiye’de 195 tür bulunduğunu belirten Dr. Pirhan, “Alt tür ve varyeteleriyle bu sayı, 213’e ulaşmaktadır. Bunlardan 87’si dünyada sadece ülkemizde yayılış gösteren endemik türlerdir. Keşfettiğimiz ‘Allium İzmirense Pirhan’ diğer adıyla ‘İzmir Soğanı’ türü ile bu sayı 214’e yükselmiş ve endemik sayısı da 88 olmuştur” diye konuştu. (DHA)