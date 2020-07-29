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İzmir’de bayram ulaşımı ücretsiz
İzmir’de bayram ulaşımı ücretsiz
İzmir'de, Kurban Bayram'nda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayrama özel ek seferlerin yanı sıra kabir ziyaretleri için de otobüs seferleri planladı.
Yaşam 29 Temmuz 2020 - 12:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı günlerine özel olarak hareket saatlerinde düzenlemeler yaptı. Vatandaşların sorunsuz seyahat etmesi için tüm hatlarda seferler sıklaştırıldı. Kabir ziyaretleri içinse ayrıca hat ve otobüs planlaması yapıldı. Sefer saatleri ve güzergâhları ile ilgili güncel bilgiler, ESHOT'un resmi internet sitesinde paylaşıldı.
İzmir Metrosu, Arife ve bayram günlerinde 06.00-06.30 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında ise 5 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı, Arife ve bayram günleri boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir çalışacak. Karşıyaka Tramvayı, Arife ve bayram günlerinde 06.00-11.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir; 11.00-20.00 saatleri arasında ise 8 dakikada bir sefer yapacak. (İHA)

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