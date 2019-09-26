İzmir’de söyleşiye katılan Cem Yılmaz: Aklım İstanbul’da

İlham veren kişileri İzmirlilerle buluşturan ve bilet gelirlerinin tamamını farklı vakıflara bağışlayan sosyal platform Nettalks'un konuğu, komedyen Cem Yılmaz oldu. Tüm gelirin Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandığı söyleşide İzmirlilerle buluşan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili, "Aklım İstanbul'da. Annesi okuldan aldı mı, merak ediyorum" dedi.

İzmir’in sosyokültürel yaşamına katkı sağlamanın hedeflendiği sosyal sorumluluk projesi Nettalks ile ilham veren kişiler İzmirlilerle buluşturularak, bilet gelirlerinin tamamı, farklı vakıflara bağışlanıyor. Geçen yıl kurulan sosyal platformda bugüne kadar gazeteci Ayşe Arman, yazar Azra Kohen ve tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu da ağırlandı. Nettalks’ta bu seferki konuk ise komedyen Cem Yılmaz oldu. İzmir’de otelin konferans salonunda sevenleriyle buluşan Yılmaz’ın gösterisinin biletleri, 250 TL’den satıldı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride Cem Yılmaz, “Ben 22 yaşındayken, sahnede başarısız olma ihtimali üzerine sahneye çıktım. Kendimi çok kabiliyetli, 50 kişinin önüne de çıksa 100 kişinin önüne de çıksa başarılı öyküler anlatabilecek, güldürebilecek birisi olduğumu düşünerek, çıkmadım. Biz böyle bir iş için yaratılmışız. Bir olayın farklı açılarından bakabildiğimi söylüyorsunuz. Benim farkım, veriyi işlemek. Her ortamda hepimizin bildiği, sürekli aynı şeyleri söyleyen tipler vardır. Ben hikaye anlattığımda güldüğünüz şey, böyle tiplerin varlığı değil birinin böyle birinin varlığının anlamsız olduğunu hatırlatması. Ben böyle anlattıkça o adamlar azalıyor. Benim toplumsal faydam bu” diye konuştu.

İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremi sahneye çıkmadan öğrenen Yılmaz, aklının İstanbul’da, oğlu Kemal’de olduğunu belirterek, “Aklım İstanbul’da. Annesi okuldan aldı mı, merak ediyorum” dedi.

DHA