İzmir’de tedavi edilen 4 leylek doğaya bırakıldı

Doğada ikisi yaralı halde bulunan, diğer ikisi de güçten düştüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedaviye alınan dört leylek, sağlığına kavuştu. Ardından Doğal Yaşam Parkı’ndaki Pekin Göleti alanı içerisine bırakılan leylekler Doğal Yaşam Parkı’ndan ayrıldı.

“BURAYA GELEN YARALI VE HASTA HAYVANLARA BAKIYORUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, Ege Bölgesi’nden yaralı olarak gelen veya hasta olan hayvanları burada rehabilite ettiklerini, sağlığına kavuşanları bıraktıklarını söyledi. Afşin bırakılan leyleklerin doğaya kısa sürede adapte olacağına inandığını belirterek, “Buraya gelen yaralı ve hasta hayvanlara çok iyi bakıyoruz. Onların yeniden sağlığına kavuşması için tüm olanaklarımızı kullanıyoruz. Hayvanlar sağlığına kavuştuğunda, biz çok mutlu oluyoruz” dedi.

“LEYLEKLERİ KORUMAK, İNSANI VE EKONOMİYİ DE KORUMAK DEMEK”

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş da Leyleklerin kendilerini iyi hissetmesi için onları göletin yanına bıraktıklarını ifade ederek, “Leylekler önemli kuşlar. Bir leylek üreme döneminde yüzlerce fare, yılan, böcek, danaburnu ve tarım zararlısı tüketiyor. Leylekleri korumak aynı zamanda tarımı korumak anlamına geliyor. Tarımı korumak, kimyasal ilaçların azalması ve ekonomik bir kazanç demek. Bu hayvanlar zehirli gıdaların miktarlarının azalmasını sağladığı için de çok önemli. Leylek koruma sadece doğa koruma değil. Leylek koruma insanı ve ekonomiyi de korumak aynı zamanda geliştirmek demek” açıklamasında bulundu.