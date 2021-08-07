İzmir’de yangın riski nedeniyle teleferik 1 hafta daha kullanılmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla Teleferik Tesisleri’ni 10 Ağustos'a kadar kapatmıştı. Belediye, bu süreyi bir hafta daha uzattı. Teleferik, 17 Ağustos Salı günü çalışmaya başlayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Valiliğinin getirdiği orman alanlarına giriş yasağının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de 10 Ağustos Salı gününe kadar Balçova Teleferik Tesisleri’ni ziyaretçi girişine kapatmıştı. Orman yangın riskinin devam etmesi nedeniyle tesislerin bir hafta daha kapalı kalmasına karar verildi. Teleferik, 17 Ağustos Salı günü ziyarete açılacak.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının, 1 Ekim’e kadar geçerli olacak ormanlık alanlara giriş yasağı uygulamasına destek olmak amacıyla başlattığı gönüllü çalışma da devam ediyor.

Ekipler, kent merkezini çevreleyen ormanlık alanları, elektrikli otomobiller ve drone desteğiyle havadan sürekli gözetim altında tutuyor. Özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda kontrol noktaları oluşturularak yangına neden olabilecek ihmallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama yaz sonuna kadar devam edecek. (İHA)