İzmir’de zihinlerdeki duvar yıkılıyor

Son dönemde yeni nesil sosyal sorumluluk projeleriyle uluslararası alanda pek çok ödül alan İZEV Vakfı İzmir'de ilk şubesini açıyor.19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ege bölgesinde zihinsel engelli olarak tanımlanan farklı ve özel bireyleri toplu halde sinemaya taşıyor.

Geçtiğimiz hafta İzmir’de 130 ve Söke’de 140 özel genci toplumsal değer hareketi kapsamında sinemaya götüren İZEV Vakfı yöneticileri, değer hareketi kapsamında İzmir’in seçkin ve hayırsever şirketleriyle binlerce özel gence yönelik etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini, yeni açılacak olan İzmir şubeleriyle Güzel İzmir’in duyarlı insanlarını engellilere yönelik zihinlerdeki duvarı yıkacaklarını belirtti.

21 Mayıs tarihinde 220 özel sporcu, Ankara Özel Sporcular Federasyonu'nun katılımı ve Değer Şirketler Grubu işbirliğiyle sinemaya gidiyor.

Yine İZEV Vakfı öncülüğünde ülkemizde vizyona giren ve engelli basketbol takımının şampiyonluk macerasını anlatan ”ŞAMPİYONLAR” filmini izleyecek olan milli sporcular, sinema salonunda izleyecekleri hikaye aracılığıyla hayatın her alanında başarılı bir şekilde yer alabileceklerini bir kez daha hissedecekler.

Vakıf Başkanı Hakan KURAL: “Yürütmekte oldukları farkındalık projelerinde İzmir ve Ankara’nın en önemli iller olması sebebiyle ilk şubelerini bu bölgelerde açmak için kolları sıvadıklarını ve farkındalık festivalleri gibi yeni nesil toplumsal hareketlerini bu bölgelerden ülkemize yaymak istiyoruz.” dedi.

Film, ülkemizde her yaştan bireye, zihinsel engellilere dair yeni nesil ve çok yönlü farkındalık kazandıracak.