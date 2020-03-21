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İzmir’in en yoğun bölgelerinde corona virüs sakinliği
İzmir’in en yoğun bölgelerinde corona virüs sakinliği
İzmir'de, corona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar yetkililerin evinizden çıkmayın uyarısını dikkate alınca insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kemeraltı Çarşısı'nda, salgın nedeniyle tarihinde görülmeyen bir sakinlik yaşanıyor.
Yaşam 21 Mart 2020 - 09:53

Türkiye’de görülen corona virüs vakaları nedeniyle yetkililer ve vatandaşlar önlemlerini artırdı. Yetkililer, kamuya açık alanları ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettirirken, vatandaşlar uzmanların önerileri doğrultusunda kişisel temizliğe dikkat edip, kalabalık ortamlardan uzak durmaya başladı. Her geçen gün vaka sayısının artmasının ardından vatandaşlar gerekmedikçe sokağa çıkmamaya başladı.

DÜKKANLARIN NEREDEYSE TAMAMI KEPENK İNDİRDİ

Bu kapsamda İzmir’de meydanlar ve kalabalık caddeler sessiz kaldı. Kentteki en yoğun yerlerden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde sessizlik oluştu. Faaliyeti askıya alınan işletmeler dışındaki restoranlar, kozmetik, butik ya da teknolojik ürün satan dükkanlar da kepek indirdi. İşletmecilerin camlarına, ‘Kısa bir ara’ notuyla, personel ve müşteri sağlığı için faaliyetlerine ara verdiklerini belirten duyurularını astı. Neredeyse caddedeki dükkanlarının tamamının kapalı olduğu görüldü.(DHA)

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