İzmir’in meşe ormanları yeniden yeşeriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 Ağustos 2019 tarihinde çıkan yangının yarattığı büyük tahribatın ardından İzmir’in ormanlarını korumak ve geliştirmek için, “Orman İzmir Kampanyası”nı başlatmıştı. Kampanya kapsamında İzmirli çocukların ektiği meşe palamudu tohumları fidan haline geldi. Çocukların yeşerttiği 2 bin 750 meşe palamuduyla beraber İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meşe tohumlarından ürettiği 4 bini aşkın fidan, 2020 yılının sonbahar aylarında İzmir’in yok olan meşe ormanlarının restorasyonu için belirlenen pilot alanlara dikilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği'nin 1 Şubat'ta Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde düzenlediği etkinlikte İzmirli çocuklara dağıtılan 250 meşe palamudu ile Ekim 2019'da Ödemiş'teki Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi'nde çocuklarla beraber saksılara ekilen 2 bin 500 meşe palamudu fidan haline geldi. Toplamda 6 bin 750 fidanın, 2020 yılının sonbahar aylarında belirlenen pilot alanlara dikilmesi hedefleniyor.

KAMPANYA SONBAHARA KADAR DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Orman İzmir Kampanyası” ile İzmir'de doğan her çocukla eş zamanlı olarak bir ağacın büyümesini, il genelinde 35 Yaşayan Park'ın kurulmasını, kentteki tüm park alanlarının, yeşil koridor ve yeşil caddeler aracılığıyla birbirine ve şehrin doğal alanlarına bağlanmasını hedefliyor. 3,5 milyon lira hedefiyle yola çıkan “Orman İzmir Kampanyası” için sonbahara kadar bağış toplanmaya devam edilecek. Kampanya kapsamında 150 bin 534 fidan dikilmesi, iki prefabrik yapı ve 300 metrekarelik alana toprak deposu inşa edilmesi ve 50 römork tipi yangın tankerinin alınması planlanıyor.

“ORMAN İZMİR KAMPANYASI” NEDİR?

Ağustos 2019'da İzmir ormanlarının büyük bir bölümünün yok olmasına neden olan orman yangını sonrasında başlatılan “Orman İzmir Kampanyası” meşe, menengiç, delice, ahlat ve sandal gibi Akdeniz ekosisteminin asli unsurları olan ağaçları İzmir'in doğasına yeniden kazandırmayı hedefliyor.