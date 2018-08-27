İzmit Belediyesi’nden sosyal inceleme

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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal inceleme ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Yapılan ziyaretlerde İzmit Belediyesi'ne bireysel, CİMER, BİMER, başkan mektubu gibi çeşitli yollarla ulaşan ve ihtiyaç sahibi olduğu bildirilen vatandaşların durumları inceleniyor. Sosyal inceleme ziyaretlerinin belediyenin sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Sosyal inceleme sonucu oluşturulan raporlar ve kaymakamlıkta yapılan sorgulamanın ardından İzmit Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nca başvuruda bulunanların durumu karara bağlanıyor.

İzmit Belediyesi yetkilileri, yaklaşık bir yıl içinde 2170 haneye sosyal inceleme ziyareti gerçekleştirildiğini, ziyaretlerle vatandaşların ihtiyaçları ve taleplerinin değerlendirildiğini basın mensuplarına aktardı.

(İHA)