İzmit Körfezi’nden piknik masası çıkarıldı
İzmit Körfezi'nde ekiplerin fark ettiği piknik masası, deniz süpürgesi yardımıyla çıkarıldı
İzmit Körfezi’nde temizlik çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Mavi suların derinliklerinde bir piknik masasının olduğunu gören ekipleri masayı denizden çıkartabilmek için çalışma başlattı.
Masa deniz süpürgesinin yardımıyla denizden çıkarıldı.
Akıllara durgunluk veren olay, insanların denizleri kirletme boyutunu gözler önüne serdi. (İHA)