İznik Gölü’nde dikkat çeken çalışma: ‘Herkesi çok şaşırtacak’

İznik Gölü’nde yaşanan kuraklığa dikkat çekmek hedefiyle başlatılan 'Elinden geleni ya' adlı projede akademisyenler ve alanında uzman isimlerle belgesel çekimlerine başlandı. Çekimler tamamlandığında, İznik Gölü'nün tarihi, son yıllarda yaşanan kuraklığın sebepleri, gölde daha önce görüntülenmemiş canlılar ortaya konulmuş olacak. Yapımcı Cem Akçay, "Gece gündüz çalışıyoruz. Çoğu kişinin bilmediği nesli tükenmekte olan su samurlarının İznik Gölü'ndeki hayatı herkesi çok şaşırtacak" dedi.

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Son yılların en kurak dönemini geçiren ve iskelelerin bile karada kaldığı İznik Gölü için harekete geçtiklerini belirten yapımcı Cem Akçay, “Kendimi İznik Gölü’nün sessiz çığlığını dünyaya duyurmaya adadım. Çekimine başlanan belgeselin hedefi, kuraklık yaşayan gölün etkilediği ve etkileyeceği tüm hayat alanlarını kayıt altına almaktır. Çevremizde kâr hedefi gütmeyen sosyal sorumluluk projesi olarak kabul edilen ‘Elinden Geleni Yap’ ile İznik Gölü’nün içinde bulunduğu durumu tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz. Kendi öz kaynaklarımız ve yerel destekçilerimizin yanı sıra İznik Gölü’ne gönül vermiş olan herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Akçay, belgeselin belirli konu başlıkları üzerine kurgulandığını ve İznik Gölü’nün tüm yönleri ile alınarak tarihi belge değerinde çalışma hazırladıklarını ifade etti.

“İZNİK GÖLÜ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR”

Akademisyenlerin de katkı koyduğu projede sorunlar, çözümler ve kuraklık sonrası İznik Gölü’nün turizme kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Akçay, şöyle konuştu:

“İznik Gölü çoğunluğu zeytin olmak üzere tarım arazileri ile çevrilidir. Gölden gelişi güzel birçok tarım arazisinde pompalanan suyun metreküpü her geçen yıla göre artmaktadır. Buna bağlı olarak kurak geçen mevsimleri de göz önünde bulundurduğumuzda yanlış tarım uygulamaları sulama konusunda İznik Gölü’nün ürkütücü zamanlarından birisini geçirmesine sebep oluyor. Halk arasında sanayi kuruluşları göldeki kuraklığın baş aktörü olarak görülüyor.”

“Belgeselimizde sanayi kuruluşlarının su tüketimini rakamlarla belirteceğiz ve göle etkilerini resmi kayıtlarla ortaya koyacağız. Belgeselin önemli başlıklarından birisi kuraklık olacak. Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın verdiği zararların etkisinde kalan İznik Gölü, bölgenin yeteri kadar yağış almamasından dolayı zor günler geçiriyor. Gölü besleyen kaynaklar da doğru kullanılmıyor.”

“YAPILAN ARAŞTIRMALAR İÇLER ACISI”

“İznik Gölü’nün çekilmesinde asıl etkilenen yaban hayatı oluyor. Bu noktada yapılan araştırmalar ise maalesef içler acısı. İznik Gölü'nde nadir bilenen yaban hayvanlarının hayat mücadelesini ise kayıt altına almak için gece gündüz çalışıyoruz. Çoğu kişinin bilmediği nesli tükenmekte olan su samurlarının İznik Gölü'ndeki hayatı herkesi çok şaşırtacak.” (İHA)