İznik Gölü’ndeki bazilika, suların aşırı çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Türkiye'nin ikinci Göbeklitepe olması yolunda ilerleyen İznik Gölü'nde bulunan bazilika, gün yüzüne çıktı. Sanayi ve tarım alanları için çekilen aşırı suyun göldeki çekilmelere sebep olduğu iddia ediliyor. İznikliler, su çekilmesinin sebeplerinin yetkililer tarafından araştırılmasını istiyor.

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Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik’te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıkmıştı. Bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterilmişti.

“AŞIRI SU ÇEKİLİYOR”

Batık bazilika, su yüzeyinin üzerine çıktı.

Sanayi ve tarım alanları için çekilen aşırı suyun göldeki çekilmelere sebep olduğu iddia ediliyor. İznikliler, su çekilmesinin sebeplerinin yetkililer tarafından araştırılmasını istiyor.

“KİVİ ÜRETİMİ ARTTI”

İznik Gölü’nün kenarında 20 yıldır kafe işleten Bekir Uslu, “Eskiden bu kadar çekilme olmuyordu. Son 10 gündür çekilme daha da fazlalaştı. İznik Gölü’nün bazı bölgelerinde suların 200 metre çekildiğini gözlemledik. İznik Gölü’nden sanayi kuruluşlarının çok fazla su çektiği iddiaları var. Son yıllarda İznik Gölü kenarında kivi üretimi arttı. Kivi suyu çok seviyor. Bu ürünü sulamak için de bol su çekiliyor. Yetkililerin araştırma yapmasını istiyoruz” dedi. (İHA)