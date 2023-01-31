İztuzu açıklarında ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan İztuzu Plajı açıklarında koluna olta iğnesi saplanan ve hayalet ağa takılan ölü caretta caretta bulundu.

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Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi (ORSU) Başkanı Özay Akdoğan, İztuzu Plajı açıklarında ölü caretta caretta buldu. 80 santimetre boyunda, 42 kilo ağırlığındaki deniz kaplumbağası halatla tekneye çıkarıldı.

KOLUNA OLTA İĞNESİ SAPLANMIŞ

35 yaşında olduğu değerlendirilen caretta carettanın hayalet ağa takılıp suda boğulduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Deniz kaplumbağasının koluna saplanmış olta iğnesi olduğu da belirlendi. Durum, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) bildirildi.

Ölü deniz kaplumbağasını teslim alan DEKAMER gönüllüsü Erol Çalık, hayalet ağların caretta carettalar için büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, bu konuda ORSU ile yürütecekleri proje kapsamında ağları dalgıçlarla tespit edip, toplayacaklarını söyledi.

“NEFES ALAMAYINCA CAN VERMİŞ”

Ölü deniz kaplumbağasını bulan ORSU Başkanı Özay Akdoğan ise “Oltanın iğnesi bu hayvanın ön koluna saplanmış. Büyük ihtimalle kurtulmaya çalışırken de suda bırakılmış hayalet ağa takılmış. Deniz kaplumbağaları akciğer ile solunum yaptıklarından dolayı nefes almak için yüzeye çıkmaları gerekiyor. Muhtemelen ağa takıldığı için yüzeye çıkıp nefes alamayınca can vermiş” dedi. (DHA)

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