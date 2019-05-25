İztuzu Plajı manzaralı kaçak ev furyası

Dünyanın en iyi 10 plajından birisi olan İztuzu Plajının hemen üzerindeki Gökbel Mahallesinde kaçak inşaat furyası yaşanıyor. İmar affı bahane edilerek kaçak olarak yapımı devam eden 22 yapı mühürlenip para cezaları kesilmesine rağmen inşaatlar son sürat devam ediyor. İşi abartıp otel yapanlar bile var. Muhtar Mehmet Aslanpay “Hem belediye ve hem de muhtarlık olarak sadece seyrediyoruz” dedi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise kıyı kentlerindeki belediyeleri yerel seçimlerde kazanamayan AKP’nin, kıyıları talan etmek ve ranta dönüştürmek için valilik aracılığı ile kurduğu şirketleri kullandığını iddia etti.

Dalyan ile İztuzu Plajı arasında kalan ve 1900'lü yıllarda kurulduğu bilinen, eskiden Dalyan'a bağlı bir köy iken Muğla'nın Büyükşehir olmasının ardından mahalleye dönüşen 550 nüfus 210 haneli Gökbel'in hemen her tarafında kaçak yapılaşma hızla devam ediyor. Bazı inşaatların otel görünümlü ve çok katlı olması ise kaçak yapılaşmanın boyutlarını da ortaya koyuyor.

Gökbel Muhtarı Mehmet Aslanpay yıllardan bu yana kaçak yapılaşmayla savaştıklarını belirtti.

Aslanpay “2014'de 170 hanemiz vardı. Şu anda bu rakam 210. Şu anda da İmar Affını göz önünde bulundurarak apar topar inşaata başlayan 22 hane tespit edildi. Tutanaklar tutuldu. Belediye gelip inşaatları mühürledi. Cezaları kesti ama kimsenin aldırış ettiği yok. Mühürmüş, kanunmuş kimse dinlemeyip inşaatlar son sürat devam ediyor. Hem muhtarlık ve hem de belediye olarak elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz” dedi.

VALİLİKLER ELİYLE KIYILAR TALAN EDİLİYOR

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise kıyı kentlerindeki belediyeleri yerel seçimlerde kazanamayan AKP'nin, kıyıları talan etmek ve ranta dönüştürmek için valilik aracılığı ile kurduğu şirketleri kullandığını iddia etti. Alban yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

İZTUZU PLAJI İŞLETME HAKKI ÜNİVERSİTEDEN ALINDI: Dünyanın en iyi 10 plajından birisi olarak gösterilen İztuzu Plajı'nın işletme hakkı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MUSKÜ) alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Muğla Valiliği'nin ortaklığı ile kurulan MUÇEV Turizm AŞ'ye verildi. MUÇEV Turizm A.Ş. ve benzeri şirketler bu kıyıların işletme hakkını alıp, daha sonra başka yandaş turizm şirketlerine veya yine yandaş iş adamlarının ortak olduğu şirketlere kiralıyor veya devrediyor.

15 YIL SONRA YENİDEN: İztuzu Plajı, Caretta Caretta’ların yuvalama alanı olması nedeniyle 1988 yılında alınan kararla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmişti. 15 yıl boyunca Dalyan Belde Belediyesi’nce işletilen plaj, 19 Mart 2004’de Muğla’da toplam 14 plaj işletmesiyle birlikte Başbakanlık oluru ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla Valiliği’ne bağlı olan Muğla Hizmet Vakfı’nın yüzde 50’şer ortak kurduğu MUÇEV'e devredildi. MUÇEV de ihale yoluyla İngiliz ortaklı Dalyan Çevre Turizm Ticaret Limited Şirketine (DALÇEV) 11 Haziran 2014’de kiraladı. Plajın o dönemki CHP'li Ortaca Belediyesi'ne verilmesi için halk eylemlerini sürdürünce Muğla Valiliği kararıyla DALÇEV plajdan ihraç edildi. 2015 yılında plaj Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne (MUSKÜ) verildi. Son olarak da tesisler tekrar MUÇEV’e geçti.

BAŞKA SAHİLLER DE VAR: Yapılan protokollerle, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde Ölüdeniz Kumburdu, Belcekız, Gemiler Koyu, Çalış Plajı, Şat Burnu Günübirlik Alanları, Muğla ili Dalaman ilçesi Sarıgerme Sahilleri, Muğla ili Ula ilçesi Akyaka Kadın Azmağı Günübirlik Alanı ve İskelesi ile Muğla ili Menteşe ilçesi Akbük Günübirlik alanlarının işletmeciliği şirket tarafından yürütülüyor.

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ: Alban, konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Meclis'e da taşıdı. Alban, “MUÇEV'e tahsis işleminin, 2015 yılında Muğla 2. İdare Mahkemesi'nce iptal edilmesinden ve Danıştay tarafından onaylanmasının ardından; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin denetim ve işletmesine verilmiş olan İztuzu Plajı'nın, yeniden MUÇEV'e işletme hakkının verilme gerekçesi nedir? Tahsis işlemi ile ilgili olarak ne tür bir işlem yapılmıştır? İhale yapıldı ise hangi gerekçeyle, hangi ihale usulü uygulanmıştır? Mahkeme kararıyla tahsis protokolü iptal edilmiş olmasına rağmen, MUÇEV'e yeniden tahsis edilerek hukuka aykırı işlemde ısrar edilmesinin amacı nedir? Bu durumda, mahkeme kararı fiilen etkisiz kılınmak mı istenmektedir?” diye sordu.