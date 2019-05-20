İztuzu Plajı’ndaki yuva sayısı 28’e ulaştı

Nesli tehlike altında olan caretta caretta türü kaplumbağalar, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu sahiline yumurta bırakmaya devam ediyor. Mayıs ayında başlayan yuvalama döneminde şu ana kadar 28 yuva oluştu.

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettalar, Muğla’nın Ortaca ilçesi İztuzu sahiline yumurta bırakmaya devam ediyor.

Dalyan Mahallesi’ndeki İztuzu sahiline gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için ise Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nce (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, gönüllü gençler de sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

Ekipler, mayıs ayında başlayan yuvalama döneminde şu ana kadar 28 yuvaya ulaşıldığını ifade etti.

DEKAMER’den yapılan açıklamada, deniz kaplumbağalarının bir yuvalama sezonunda birden fazla yuva yapabildiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık olarak, deniz kaplumbağalarının bir yuvaya 100 yumurta bıraktığı ve iki haftalık aralarla ortalama 2 ila 6 yuva yapabildiği kaydedildi.

Ekipler, mayıs ayında başlayan yuvalama döneminde şu ana kadar 28 yuvaya ulaşıldığını dile getirdi.

AA