Jaima Coronel ve kızı Mara’nın videoları sosyal medyayı etkisi altına aldı

Bir baba, üç yaşındaki kızı mutlu olsun diye, her gün farklı kostümler giyiyor ve Mara ile çöp atmaya gidiyor. O anları Instagram hesabında paylaşan baba Jaime ve kızının videoları dünya çapında paylaşım rekoru kırıyor...

İspanya Puertollano’da yaşayan Jaime Coronel, üç yaşındaki kızı Mara ile öyle bir akım başlattı ki, şu an dünyanın pek çok yerinde insanlar, kostümleriyle çöp atmaya çıkıyor.

Dünya basınında da yer bulan Jaime, corona virüsü başlayıp, herkesin kendini eve kapattığı dönemde kızının çok mutsuz olduğunu ve sıkıldığını görünce, onu eğlendirmek için eğlenceli bir çözüm buldu.

Kızıyla birlikte her gün Disney ve Marvel kostümleri giyerek, kostümlerine uygun çalan müzik eşliğinde çöp atmaya başlayan Mara ve Jaime, kısa sürede sosyal medyada fenomen oldu. Evlerine dönerken insanları selamlayan ve alkışlayan baba kızın artık insanlar da yollarını kesmeye ve alkışlamaya başladı. Hatta son olarak ambulans görevlileri, baba kızın yolunu keserek sirenler eşliğinde alkışladı…

