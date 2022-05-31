Jakaranda Kültür Sanat Festivali, Adana’ya renk kattı

Çukurova Belediyesi tarafından 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Jakaranda Kültür Sanat Festivalini Adanalılar çok sevdi.

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Çukurova Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Jakaranda Kültür Sanat Festivali Adanalılardan tam not aldı.

Adını mayıs ayında açan mor çiçekli tropik jakaranda ağacından alan festival, Adana'nın ilk cadde festivali olma özelliğini taşıyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında 4 gün süren festival Turgut Özal Bulvarında 5, Bülent Ecevit Sanat Parkında 1 olmak üzere 6 ayrı noktada kültür sanat etkinlikleriyle Adanalılarla buluştu.

MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ YÜRÜYÜŞÜ

İki yıl önce yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen festivalin stardı Turgut Özal Bulvarındaki Gökkuşağı Kavşağındaki yürüyüşle verildi. Dans gruplarının, uzun bacak ve ateş şovlarının yer aldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de katıldığı yürüyüşe binlerce Adanalı da eşlik etti.

Festival şarkısı ve festival dansı eşliğinde coşan Adanalılar Şehitler Bulvarı'na kadar süren yürüyüş boyunca güzel görüntüler oluşturdu. Yürüyüşün ardından Ceylan Ertem'in açılış konseri ile coşku doruğa çıktı.

KÜLTÜR SANAT KENTİ ÇUKUROVA

Konserde Ceylan Ertem'e çiçek veren ve Adanalılara festivale gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'ya yeni bir festival kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çukurova'yı kültür sanat kenti yapma yolunda önemli bir adım daha attıklarını belirten Başkan Soner Çetin, Çukurova'nın her zaman yetiştirdiği sanatçılarla gündeme gelen bir bölge olduğunu vurguladı.

Başkan Soner Çetin, iki yıl önce yapmaya karar verdikleri festivalin pandemi nedeniyle ancak bu yıl hayata geçirildiğini söyledi.

SANATIN HER DALI YER ALDI

Adana'nın kültür ve sanat yönünü ön plana çıkarmayı hedefleyen festival 4 gün boyunca Adanalıları hem eğlenceye hem de kültür sanata doyurdu. Turgut Özal Bulvarında 5, Bülent Ecevit Sanat Parkında 1 olmak üzere toplam 6 noktada etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu 6 noktadaki her sahne yanında sanat çadırları oluşturuldu. Bu çadırlarda; resim, heykel, fotoğraf, ahşap oyma, cam üfleme, seramik, mozaik, kağıt rölyef, grafiti gibi sanat alanlarından çok değerli sanatçılarla, vatandaşlar buluşturuldu. Ziyaretçiler; sanatçılarla birlikte karşılıklı bu sanat dallarını gerçekleştirme imkanı buldu.

Yine bu 6 ayrı noktada oluşturulan sahnelerde yerli veya yabancı müzik içerikli 35 konser, 8 dans gösterisi, farklı enstrümanlarla müzik dinletileri ve bir çok görsel şovun bulunduğu sahne programları festival boyunca devam etti. Bülent Ecevit Sanat Parkındaki Ceren Özdemir Müzik Atölyesinde; edebiyat ve şiir ile ilgili söyleşiler ve Yeni Adana Gazetesi ile birlikte bu yıl ilkini gerçekleştirilen Çukurova Öykü Yarışması Ödül töreni gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarının, sanat ve eğlence bulvarı haline geldiği festival süresi içerisinde toplam 105 adet etkinlik gerçekleştirildi.