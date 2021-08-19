James Bond, The Rock’ı yendi: Daniel Craig, en yüksek ücretli film yıldızı oldu

Daniel Craig, Netflix ile yaptığı anlaşma sayesinde 100 milyon dolarla dünyanın en yüksek ücretli film yıldızı olurken, Dwayne Johnson 50 milyon dolarla ikinci sıraya geriledi.

SOZCU.COM.TR

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Çarşamba günü yayınlanan liste, son zamanlardaki en yüksek maaşlı 17 film yıldızını içeriyor. Listede ilk sıralarda Daniel Craig’den sonra Dwayne Johnson, Will Smith ve Denzel Washington gibi oyuncular yer alırken, Jenifer Lawrence ve Julia Roberts’ın ise berabere kaldığı görülüyor.

Mart ayında Variety, 2019 yılında izleyici ile buluşan ve beğeni toplayan Knives Out’un devamı için Craig’in Netflix ile anlaştığını duyurmuştu. Film hem eleştirmenler hem de izleyiciler arasında bir hit oldu. Knives Out’un 40 milyon dolarlık nispeten mütevazı bütçesi de filmin kâr elde etmesini kolaylaştırdı.

Filmin elde ettiği bu beklenmedik başarıdan sonra eski Bond aktörü ile Netflix arasında görüşmeler başladı. Şimdi ise video akış platformunun iki devam filminde 450 milyon dolar harcadığı ve her iki filmde de başrol oynaması için Craig’e 100 milyon dolar ödeyeceği bildiriliyor.

Bu anlaşma ile de Craig, Dwayne Johnson’ı tahtından ederek en çok kazanan oyuncularda bir numaraya yerleşiyor.

Hollywood’daki bu yüksek maaşlar, aslında akış hizmetlerinin artan varlığını yansıtıyor. Bu hizmetler, yetenekleri çekmek için daha yüksek ön ödemeler yapmak zorunda kalıyorlar.

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