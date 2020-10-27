Jamie Foxx’un kardeş acısı: Kalbim milyonlarca parçaya bölündü

Hollywood’un sevilen yıldızlarından Jamie Foxx, 36 yaşındaki kardeşi DeOndra Foxx’u kaybetti. People’ın haberine göre down sendromu bulunan DeOndra 19 Ekim’de yaşamını yitirdi.

52 yaşındaki oyuncu, kardeşinin ölümünün ardından duygusal bir mesaj paylaştı. “Kalbim milyonlarca parçaya bölündü” diyen Foxx, kardeşi için şu ifadeleri kullandı:

Benim güzel ve sevgili dolu kardeşim Deondra dönüştü. Böyle söylüyorum çünkü o her zaman yaşayacak. Tanıyan herkes onun parlak bir ışık olduğunu bilirdi. Şu anda cennette kanatlarıyla dans ettiğini biliyorum. Kalbimde kocaman bir boşluk bıraktın ama o boşluğu bana bıraktığın anılarımızla dolduracağım. Seni her zerremle seviyorum.”

Foxx’un bu paylaşımına hayranlarından binlerce beğeni ve taziye mesajı geldi.