Janet Jackson’dan müzayedeye onay

Süperstarın arınmaya karar vermesiyle beraber takılar, bir gelinlik ve tur kıyafetlerinden oluşan eşyaları müzayedeye sunulacak. 185 milyondan fazla albüm satan Jackson, 14 Mayıs’tan itibaren Beverly Hills’te üç günlük satışa ev sahipliği yapmak için ünlü müzayedeci Julien’s ile anlaştı.

Julien's Auction'ın genel müdürü Martin Nolan, Jackson'ı ikna etmenin zor olduğunu şu sözlerle aktarıyor: “Janet daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Pek çok kez bu konuyu gündeme getirdik ama her şeyi sakladığı ve arşivlediği için ondan bir şey almak her zaman çok zor oldu.”

Jackson, sergide yer alan pek çok eşyayı yıllarca Los Angeles, New York ve Londra’daki evlerinde sakladı. Koleksiyona dahil edilen her parçada ne zaman giydiğine dair notlar yer alıyor.

GELİRİN BİR KISMI BAĞIŞLANACAK

Jackson'ın en unutulmaz kostümlerinden biri olan Rhythm Nation askeri ceketinin 6.000 dolar; ünlü, tek gümüş halka küpesi ise 2.000 dolar olarak fiyatlandı.

Nolan'ın efsanevi bir kariyerin ikonik hazineleri olarak adlandırdığı Jackson müzayedesine, şarkıcı tarafından sınırlı sayıda imzalanan ve her biri 800 dolardan satılacak üç katalog eşlik edecek.

Jackson’ın gelirinin bir kısmını yardım kuruluşu Compassion International’a bağışlayacağı müzayededen multi milyon dolarlık bir satış bekleniyor.

SKANDAL KIYAFET YER ALMAYACAK

Janet Jackson'ın kariyerini sekteye uğratan 2004 yılındaki SuperBowl performansında giydiği kıyafet ise müzayedede yer almayacak. Justin Timberlake ile sahneye çıkan yıldız, Timberlake'in şovun sonunda kıyafetini açması ve göğsünün çıkmasıyla talihsiz bir an yaşamıştı.

Bu olaydan sonra Jackson'ın şarkıları ve klipleri çekilmiş ve şarkıcı son derece sıkıntılı günler geçirmişti.

Timberlake'in bu konuda özür dilemesi ise 17 yılını aldı. Şubat ayında yayınladığı bir mesajda Janet Jackson'a ve Britney Spears'a haksızlık ettiğini ve onlardan özür dilediğini açıklayan Timberlake'in ise bu, ilk vukuatı değildi. Timberlake 2003 yılında da beraber sahne aldığı Kylie Minogue'un kalçasını ellemiş ve Minogue'un nişanlısı James Gooding'den ayrılmasına neden olmuştu.

İlginizi Çekebilir Ünlü yıldız J.Lo isminin perde arkasını anlattı