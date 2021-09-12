Japon öğretmenin vefası

35 yıl önce Türk diplomatla evlenen Japon öğretmen Kahoru Niibe Sancar, örnek bir karar aldı. Evini ve kitaplarının gelirini Darüşşafaka’ya bağışlayıp eğitime büyük katkı sağladı...

Hande ZEYREK

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Kahoru Niibe Sancar, 1948'de Tokyo'da doğdu. Lise ve üniversite eğitimini Japonya'da tamamladı. Eğitim fakültesini bitirerek öğretmen oldu. Tokyo'daki büyükelçilikte katıldığı bir kokteylde tanıştığı Türk diplomat Atalay Sancar'a gönlünü kaptırdı. Atalay Sancar, Kahoru'yu evlenip Ankara'da yaşamaya ikna etti. 1986 Şubat ayında hiç yurt dışına çıkmamış olan 73 yaşındaki annesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti.

1992'de Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı'nın yabancı uzman olarak ders verme teklifini kabul edip 6 yıl üniversitede çalıştı. Ardından Ankara Japon Okulu'nda ‘Türkoloji' dersleri verdi. 37 yıl yaşadığı Tokyo'da evi küçük bir göl ve geniş yeşil alanlarla çevrili olan Kahoru'nun çocukluğu ağaçlara tırmanıp gölde balık tutarak geçmişti… Japon öğretmen Türkiye'de hayran olduğu doğanın tahrip edilmesine dayanamayıp 2000 yılında çevre eğitimi üzerine araştırmalar yaptı, tez hazırladı.

Kahoru, “Örneğin, arabanın camını açıp pisliği dışarı savurmak, sigara izmaritlerini, kağıt mendilleri, boş şişe ve kağıt bardakları rahatça sokaklara atmak, piknik alanlarında eğlenip çöplerini geri de bırakıp gitmek. Bu tür olayları Japonya'da göremezsiniz” dedi. İkinci vatanı Türkiye olan Kahoru son olarak evini ve kitaplarının gelirini Darüşşafaka'da eğitim alan çocuklar için bağışladı. Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda bir televizyon kanalında Darüşşafaka'nın reklamını gördüğünü anlatan Kahoru, “Bir yüzme havuzunun merdivenini eliyle tutmuş yaşlı bir hanım, aynen şöyle diyordu:

‘Ben evimi Darüşşafaka'ya bağışladım. Hem çocukların eğitimi için katkıda bulundum, hem de şimdi içinde yaşadığım huzurlu bir eve kavuştum.' Bu reklam bilinçaltımda yer etmişti. 65 yaşına gelince harekete geçtim. 2013'te evimi bağışlayıp üyeliğe ve Darüşşafaka'nın Urla Rezidansı'nda bir odaya sahip oldum. Bu konuda eşimi ikna etmek biraz zaman aldı. Fakat o da 2016'da bağış yapıp üye oldu. Şimdi iyi ki üye olmuşuz diye aramızda konuşuyoruz. Darüşşafaka hem çocukların eğitimine ve geleceğine katkı oluyor hem de bizlere özellikle ileri yaşta huzurla kalabileceğimiz yaşam alanı sunuyor” dedi.

Kahoru lise yıllarından itibaren çizmeye başladığı kurbağa figürü çizimlerinden oluşan “Kurbağa San'ın Maceraları” adlı kitabı ve 2021'de çıkardığı “Kurbağa San'ın Maceraları 2” adlı kitaplarının satışından sağlanacak gelirin tümünü de çocukların eğitimi için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı.