Japon yapıştırıcısı kırılan veya hasar gören eşyaların sağlam bir şekilde yapışmasını sağlar. Porselenden, deriye, camdan, sunta ve ağaç gibi yüzeylere kadar kullanım alanı oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Japon yapıştırıcıları sıvı, jel ve sprey şeklinde kullanılmaktadır. Her birinin görevi aynı olsa da farklı ürünlerin yapışmasında kullanılmaktadır. Japon yapıştırıcısını kazara elinize sürdüğünüzde ise derinize yapışacaktır. Suya dayanıklı olduğu için elinizi yıkamanız bir şey ifade etmez. Peki, japon yapıştırıcısı elden nasıl çıkar?

Eşyalarımızı yapıştırırken oldukça dikkatli olmanız gerekmektedir. Japon yapıştırıcısı gibi sağlam yapıştırıcılar deriye değdiği anda ciltte hasar oluşumuna neden olur. Müdahale edilmediği sürece ciltten arınması zor olabilir. Hatta japon yapıştırıcısı parmağınıza değdiğinde parmaklarınızdaki derilerin ciddi derecede zarar görmesine neden olur. Parmakları zorla ayırmaya çalışmak doğru bir yöntem olmayacaktır. Her şeyin olduğu gibi elbette bununda bir çaresi olduğunu unutmayın. İşte japon yapıştırıcısı elden nasıl çıkar? sorusunun yanıtı…

JAPON YAPIŞTIRICI ELDEN NASIL ÇIKAR?

ASETON

Aseton Japon yapıştırıcısı ile karşılaştığında tüm yapışkanlığını kaybedecektir. Eğer hassas olan göz ve dudak bölgenize japon yapışmadı ise aseton kullanabilirsiniz. Yapıştırıcı dökülen bölgeye 1-2 damla aseton dökün. Daha sonra yapıştırıcıyı hafif kaldırarak yavaş hareketlerle parmağınızdan ayırın. Aseton cilde zarar verebilen kimyasal bir üründür. Son olarak sabunlu bir su ile ellerinizi yıkamalısınız.

TUVALET İSPORTOSU

Tuvalet isportosu yapıştırıcının ciltten arınması için kullanılan etkili bir yöntemdir. Temizleme ürünü olan tuvalet ispirtosu yapıştırıcının deri üzerinden çözülmesini sağlar. Bir parça pamuğa tuvalet isportosu dökerek yapıştırıcı yumuşayana kadar üzerinde bekletin. Eğer yeterli gelmezse biraz daha tuvalet ispirtosunu pamuğa damlatabilirsiniz. Etkin ve çözünürlüğü yüksek olan bir ürün olduğundan dolayı yapıştırıcıyı parmağınızdan çıkardıktan sonra ellerinizi mutlaka sabunlamalısınız.