Japonya’dan korona virüsüne karşı yeni tedbir

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle tedbirleri artıran Japonya'da virüsün yayılmasını önlemeye yönelik yeni bir adım geldi. Hükümet, Çin ve Güney Kore’den gelen herkesin virüsün kuluçka süresi göz önünde bulundurularak karantinaya alınacağını duyurdu.

ÜLKEDE BULUNAN HERKESİ KAPSAYACAK



Japonya Başbakanı Shinzo Abe, “İki ülkeden Japonya’ya giren insanlardan belirlenen yerlerde iki hafta kalmalarını ve toplu taşıma sistemlerini kullanmamalarını isteyeceğiz” ifadesini kullandı.

9-31 Mart tarihleri arasında geçerli olması beklenen uygulama, Japon vatandaşları da dahil olmak üzere Çin ve Güney Kore’den gelen herkesi kapsayacak. Hükümetin Çin ve Güney Kore vatandaşlarına verilen bazı vizeleri de askıya alacağı ifade ediliyor.(İHA)