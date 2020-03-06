Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Japonya’dan korona virüsüne karşı yeni tedbir
Japonya’dan korona virüsüne karşı yeni tedbir
Japonya’da hükümet, korona virüsünün yayılmasını engellemek için Çin ve Güney Kore'den gelen herkesi tedbir amaçlı karantina altına almaya hazırlanıyor.
Yaşam 6 Mart 2020 - 11:01

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle tedbirleri artıran Japonya'da virüsün yayılmasını önlemeye yönelik yeni bir adım geldi. Hükümet, Çin ve Güney Kore’den gelen herkesin virüsün kuluçka süresi göz önünde bulundurularak karantinaya alınacağını duyurdu.

ÜLKEDE BULUNAN HERKESİ KAPSAYACAK

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, “İki ülkeden Japonya’ya giren insanlardan belirlenen yerlerde iki hafta kalmalarını ve toplu taşıma sistemlerini kullanmamalarını isteyeceğiz” ifadesini kullandı.
9-31 Mart tarihleri arasında geçerli olması beklenen uygulama, Japon vatandaşları da dahil olmak üzere Çin ve Güney Kore’den gelen herkesi kapsayacak. Hükümetin Çin ve Güney Kore vatandaşlarına verilen bazı vizeleri de askıya alacağı ifade ediliyor.(İHA)

Etiketler