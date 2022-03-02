Jay Jay, yol arkadaşını buldu

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu ölen köpeğin başında açlıktan zayıf düşmüş halde beklerken bulunan Cane Corso cinsi köpek, hayata tutundu. Jay Jay adı verilen köpek, bir süre önce köpeği ölen Alman Sylvia Bilen Dinkelacker tarafından sahiplenildi.

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Kemer ilçesinde Antalya Çevre Yolu’nda geçen yıl 10 Ekim’de otomobiliyle ilerleyen veteriner Olgun Aslan, yolda başka bir otomobilin çarpması sonucu ölen köpeğin yanında bekleyen Cane Corso cinsi köpeği fark etti. Aslan, açlıktan zayıflayan, üzerinde çok sayıda kene bulunan köpeği otomobiline alıp kliniğe götürdü.

11 KİLO ALDI

Kemikleri gözle görülür hale gelen 27 kilo ağırlığındaki köpek, kulak ve ayak bölgesindeki yüzlerce kene nedeniyle tedaviye alındı. Arka ayaklarında gelişim bozukluğuna bağlı yamukluk bulunan köpek, kısa sürede kliniğin de maskotu oldu. Jay Jay’in uysal tavırları, kliniğin ziyaretçilerinin de ilgisini çekti. Tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Jay Jay, 38 kiloya ulaştı.



“JAY JAY’E AŞIK OLDUM”

İlçede yaşayan Alman vatandaşı Sylvia Bilen Dinkelacker, kanserden ölen köpeği Sezar’ın klinikteki yatağında tedavisi yapılan Jay Jay’i görünce etkilenip sahiplendi.

Dinkelacker, “Köpeğimi kaybettim. Birkaç ay sonra Jay Jay’i gördüm ve ona aşık oldum. Sezar’ın yatağı, battaniyesi, yorganında Jay Jay yatıyordu. Jay Jay’in çok kötü bir dönem geçirdiğini biliyordum. Sahiplendim. Sabah ve akşam dışarı çıkarmakta zorlanıyorum. Travmaları devam ediyor. Genellikle öğle vakti geziyoruz. Çok ses duyunca, arabaları görünce irkiliyor. Asansöre alışması için yemeğini asansörde veriyorum” dedi.

Jay Jay’in kontrollerinin sürdüğünü anlatan veteriner Olgun Aslan, şunları söyledi:

“Jay Jay’i aylar önce trafik kazasında ölen arkadaşının yanında beklerken bulmuştum. Çok zayıftı. Tedavi sürecinde klinikteki bir yataktan hiç çıkmıyordu. Bir aydan daha fazla klinikte tedavi gördükten sonra, yatağı bizim kliniğimize bırakan sahibini aradık. Kanser hastalığı nedeniyle köpeği ölen Dinkelacker’e, Jay Jay’in yatağı sahiplendiğini ve hiç ayrılmadığını anlattık. Görür görmez Jay Jay’i sevdi ve sahiplendi. Şimdi terapi ve alışma süresi geçiriyor.” (DHA)



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