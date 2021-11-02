Bill Gates Bodrum tatilini bitirdi, soluğu İklim Konferansı’nda aldı

Muğla ve Aydın kıyılarında ultra lüks üç yat ile yaklaşık on gün tatil yapan Bill Gates tatilini bitirdi. Gates bugün Glasgow’da düzenlenen iklim zirvesinde ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates Muğla ve Bodrum kıyılarında 106 metrelik Lana, 136 metrelik Flying Fox ve koruma yatı Wayfinder ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye koylarındaki yaklaşık on gün süren tatilini sona erdirdi.

BODRUM'DAN GLASGOW'A GİTTİ

Dün akşam tatilini birlikte geçirdiği yakınları ile birlikte Bodrum'dan ayrılan Bill Gates bugün İskoçya'daki Glasgow kentinde düzenlenen Uluslararası COP 26 İklim Konferansı'na katıldı. Bill Gates'in iklim konferansında birlikte çekilen fotoğrafları Atina Belediye Başkanı Kostas Bakogiannis tarafından paylaşıldı. Bakogiaannis kendisine ait sosyal medya hesabından Bill Gates ve Mike Bloomberg ile yaptığı görüşmelerin fotoğraflarını yayınladı. Yunanistan medyası konuya geniş yer verdi.

GATES'İN TATİLİNİ SÖZCÜ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Bakogiannis, Bill Gates'i Atina'ya davet ettiğini açıkladı. Bill Gates ve yakınlarının Didim ve Bodrum'daki tatil anları SÖZCÜ tarafından görüntülenmişti.

Bill Gates'in tatilinde koruma yapan Wayfinder yatı Bodrum açıklarına demirlerken, Lana isimli yatın personeli yatın üzerindeki eşyaları toparladı, ilçeden ayrılış hazırlığına başladı.