Jeff Bezos ve Elon Musk da aynı fikirde…. Kariyerinizde başarılı olmanın altın kuralı

Dünyanın iki önemli iş insanı Jeff Bezos ve Elon Musk, kariyerlerindeki başarıları ve elde ettikleri servetle dikkat çekerken bir yandan da özellikle uzay alanındaki çalışmalarıyla birbirleriyle sık sık rekabet içindeler. Yine de bu iki milyarderin hemfikir oldukları bir konu var, o da başarılı bir iş hayatı için olmazsa olmaz...

Sozcu.com.tr

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Sık sık uzay alanındaki çalışmalarda birbirileriyle mücadele eden Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile Amazon ve Blue Origin CEO’su Jeff Bezos tek bir konuda da olsa hemfikir olmayı başarıyor.

İki milyerder de kariyerlerinde başarılı olmak için en önemli şeyin eleştiri olduğunu söylüyor.

Bezos da Musk da “güçlü liderler eleştiriden çekinmezler” mottosundan ayrılmıyor ve hatta, kendilerini eleştirenlere çoğu insandan daha fazla saygı duyuyorlar.

Örneğin; geçen yıl Jeff Bezos, Amazon’un iflasını öngören eski bir dergi kapağının resmini şu yanıtla tweetleyerek eleştiriyi nasıl motive edici bir şekilde kullandığını gösterdi:

“Dinle ve açık ol, ama kimsenin sana kim olduğunu söylemesine izin verme. Bu, bize nasıl başarısız olacağımızı anlatan birçok hikayeden sadece biriydi. Bugün Amazon, dünyanın en başarılı şirketlerinden biri ve tamamen farklı iki endüstride devrim yarattı.”

Elon Musk ise bir röportajda şunları söyledi:

“Sürekli eleştiri isteyin. İyi düşünülmüş bir eleştiri altın kadar değerlidir ve bunu yapabilecek herkesten, özellikle arkadaşlarınızdan istemelisiniz… Temelde, size yanıldığınızı söyleyen yaklaşımı almalısınız. Sen, girişimcisin. Amacın ise daha az yanılmak.”

ELEŞTİRİ NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Hepimiz övgüyü severiz ama övgü her zaman bizi büyütmez. Oysa bir eleştiri, sizi hemen uyandıracak ve tembelliğinizden kurtaracaktır. Eleştiri, aynı zamanda, gözden kaçırmış veya görmezden gelmiş olabileceğiniz şeyler hakkında size farklı bir bakış açısı sunar.

Hiç şüphesiz eleştirilmek, oldukça can sıkıcı. Ama bir lider ya da girişimci olarak büyümemek, çok daha kötü bir şey.

Yazar ve girişimci Tom Mello da eleştirinin önemine dikkat çekerek iki önemli liderin benimsediği bu yöntem ile ilgili ipuçları veriyor:

1. KENDİNİZİ SAVUNMADAN DİNLEYİN

Dinleyin, takip eden sorular sorun ve nereden geldiklerini anladığınızdan emin olun. Ardından, geri bildirim ve öneriler için onlara teşekkür edin. Ne de olsa, size işiniz ve neleri iyileştirebileceğiniz hakkında düşünmek için zaman ayırdılar.

2. ELEŞTİRİ MANTIKLIYSA DERS ÇIKARIN

Eğer batırdıysanız, sorumluluğunu alıp doğru rotayı çizmeye çalışın. Bunu yapmakta utanılacak bir şey yok. Bir dahaki sefere de neyi iyileştireceğinizi hatırlamak için biraz zaman ayırın.

3. MANTIKLI DEĞİLSE, BUNU MOTİVASYONA ÇEVİRİN

Eleştiri gerçekçi ve mantıklı gelmiyorsa tartışmayın. Sadece zamanınızı boşa harcayıp çatışmayı tırmandırırsınız. Sıkı çalışmaya devam edin. Vizyonunuza bağlı kalın, böylece kazanabilir ve yanlış olduklarını kanıtlayabilirsiniz.

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