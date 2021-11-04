Jeff Bezos’tan Tom Hanks’e 28 milyon dolar karşılığında uzay yolculuğu teklifi

Jimmy Kimmel'ın programına konuk olan Tom Hanks, Jeff Bezos'un kendisini William Shatner'dan önce uzaya gitmeye davet ettiğini, ancak 12 dakikalık uçuş için 28 milyon dolar ödemesini istediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz haftalarda Jeff Bezos’un şirketiyle uzaya yolculuk eden Star Trek’in Kaptan Kirk’ü William Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi olmuştu. Shatner, bu kısa yolculuğu ile tarihe geçerken Tom Hanks’ten bir açıklama geldi. Bezos, Shatner’dan önce uzaya gitme teklifini ünlü aktöre yapmış.

Jimmy Kimmel’ın programına konuk olan Oscar ödüllü oyuncu Bezos’un teklifini esprili bir şekilde anlatıyor:

“28 dolar ödemiyorum, ama tam burada uzaya gitme deneyimini simüle edebiliriz.”

Hanks koltuğa yaslandı ve kalkışı simüle etmek için vücudunu sallarken homurdandı.

“Bunu dört dakika yap, tamam mı? Bunu dört dakika yapıyorsun ve sonra kalkıyorsun ve havada süzülüyorsun. Emniyet kemerini çıkarıyorsun Ve diyorsun ki: Vay, vay, bu harika! Adamım, ohh, ne?” Sonra geri dönün ve dört dakika daha homurdanma sesleri… Bunu yapmak için 28 milyon dolar harcamama gerek yok.”

Hanks, uzay yolculuğundan daha ucuz ve ücretsiz bir versiyonu için vazgeçmiş olabilir, ancak Bezos, misafirleriyle temmuz ortasında ilk tamamen sivil uçuşa başladı.

Hanks’in yerini alan Shatner, Blue Origin’in ikinci insan uçuşu olan 13 Ekim’de uzaya uçtu. New Shephard uzay aracındaki ikinci uçuş 10 dakikadan biraz fazla sürdü.

Bezos, temmuz ayında tamamen sivil, pilotsuz ilk mürettebatın bir parçası oldu ve on yılın sonunda Orbital Reef adlı ticari bir uzay istasyonu açmayı planladığını açıkladı.

Orbital Reef, aynı anda 10 kişiye ev sahipliği yapabilecek bir uzay oteline sahip olacak, aynı zamanda mikro yerçekiminde film çekmek için ideal bir yer olacak ve en ileri seviyede araştırmalar yürütülebilecek.

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