Jeffrey Epstein’in kurbanlarından biri Türk çıktı: Çocuğunun önünde tecavüze uğradı

ABD'de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'le eski sevgilisi Ghislaine Maxwell hakkındaki iddialara bir yenisi eklendi.

The Miami Herald gazetesinin haberine göre bu kez iddiaların sahibi Florida’da yaşayan bir Türk kadın. Gayrimenkul danışmanı olarak çalışan ismi açıklanmayan kadın, Epstein ve Maxwell tarafından defalarca cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

Kadının açtığı davanın belgelerine ulaşan The Miami Herald, olayın 2008 yılında yaşandığını yazdı. O tarihlerde 26 yaşında olan kadın, Epstein’le patronu aracılığıyla tanıştığını ve kendisine iş teklifinde bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda kuaförlük de yapan kadın, Ocak 2008’de Epstein’in saçlarını kesmek için evine gitti.

PASAPORTUNA EL KOYDULAR



Eve vardığında milyarder iş adamının çıplak olduğunu gören kadın, Maxwell’in de bulunduğu ortamda Epstein’in tecavüzüne uğradı. Pasaportuna el konulan kadın, sınır dışı edilmek ve çocuğunu bir daha görememekle tehdit edildi. Bununla da kalmayan Maxwell, polise gitmesi halinde kadını timsahlara yem edeceğini söyledi.

‘AMELİYAT ETTİRDİLER’



5 ay boyunca Epstein ve Maxwell’in istismarına maruz kalan kadın, 8 yaşındaki oğlunun önünde de tecavüze uğradığını aktardı. Çıplak görüntülerinin de çekildiğini belirten kadın, Epstein’in arkadaşlarıyla ilişkiye girmesi için de bağlantılar kurulduğunu vurguladı.

Epstein’in üst düzey bir müşterisi için vajina operasyonu geçirdiğini öne süren kadın, kendisinin ‘bakire’ olarak tanıtıldığını anlattı. New York’ta cezaevinde bulunan Maxwell ile ilgili dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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