Jennifer Aniston, en hızlı sürede takipçiye ulaşarak Instagram’ın tarihine geçti

Jennifer Aniston, iki gün önce ilk kez Instagram hesabı açmış ve herkesin bir anda hesaba yoğunlaşmasından dolayı, mecranın geçici süre çökmesine neden olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi de en hızlı takipçiye ulaşma rekoru kırarak Instagram tarihine geçti...

Yakında, Apple’ın yeni platformu Apple TV+’da Reese Witherspoon ile The Morning Show adında yeni bir diziye başlayacak ve bölüm başına 12 milyon TL alacak olan Jennifer Aniston, iki gün önce ilk kez Instagram hesabı açtı.

Instagram’a girmesiyle kısa süreliğine platformun çökmesine neden olan Aniston, 5 saat 16 dakikada 1 milyondan fazla takipçiye ulaşarak ‘En hızlı Instagram takipçisine ulaşma’ rekoru kırdı.

Bu sayede bir ilki gerçekleştirip Instagram tarihine adını yazdıran 50 yaşındaki güzel oyuncunun şu an 11.5 milyon takipçisi var. İlk paylaşımıyla 12 milyon beğenip, 460 bin yorum alan Aniston, bugün elindeki telefonu kırmaya çalışırken çekilen esprili bir video paylaştı ve kırdığı rekora atıfta bulunarak “Yemin ederim kırmak istememiştim. Nazik ve arızalı karşılamanız için teşekkürler arkadaşlar” dedi.

En kısa sürede en çok takipçiye ulaşma rekoru daha önce Prens Harry ve Meghan Markle'daydı. Kraliyet çiftinin açtığı “sussexroyal” adlı Instagram hesabı, nisan ayında 5 saat 45 dakikada bir milyon takipçiye ulaşmıştı.