Jennifer Aniston, entübe olan arkadaşıyla maske uyarısı yaptı

Dünyaca ünla oyuncu Jennifer Aniston, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle sık sık endişelerini dile getiriyor. Friends dizisinden bu yana yakın dostu olan Courteney Cox ile maskeli bir fotoğrafını Instagram’da paylaşarak uyarılarda bulunan Jennifer, entübe olmuş bir arkadaşının yoğun bakımda çekilmiş bir fotoğrafını da yine sosyal medya hesabında paylaştı. Daha önce “Takın şu lanet maskeyi!” diyerek hayranlarına Covid-19’a karşı tedbir çağrısı yapan Jennifer Aniston, bu defa hastalığı atlatan bir arkadaşının hastanede tedavi altındayken çekilen fotoğrafını paylaşarak “Maske takın!” çağrısı yaptı.

Aniston paylaşımına şunları yazdı: “Bu, arkadaşımız Kevin. Çok sağlıklıydı, altta yatan bir sağlık sorunu yoktu. Bu, Covid. Gerçek. Yenebileceğimizi düşünme saflığında olmamalıyız. Bitmesini istiyorsak başarırız. Atabileceğimiz tek adım şu ki lütfen bu lanet maskeyi takın. Bu korkunç virüs yüzünden acı çeken bu insanları düşünün. Aileniz için yapın. Kendiniz için yapın. Covid tüm yaşları etkiliyor. Not: Bu fotoğraf nisan ayının başında çekildi. Şükür ki şimdi hemen hemen iyileşti. Dualarınız için hepinize teşekkürler.”

