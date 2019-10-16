Jennifer Aniston ilk kez hesap açtı, Instagram çöktü!

Jennifer Aniston, dün ilk kez Instagram hesabı açtı. Bu haber duyulur duyulmaz bir anda herkes hesabı takibe almaya başlayınca, Instagram kısa süreliğine bir çökme yaşadı. Bir süre kimse yoğunluktan hesabı takibe alamadı...

Sosyal medya hesabı açmamaya direnen ama artık dayanamayan dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, dün ilk kez Instagram hesabı açtı. Haber duyulur duyulmaz, yüz binlerce kişi güzel oyuncuyu takibe almak istedi.

Bir anda aşırı yüklenme olan hesap, adeta Instagram’ı da kilitledi ve platform kısa süreliğine çöktü. 1 saat gibi kısa bir süre içinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Aniston’ı şu an 6.2 milyon kişi takip ediyor.

Aniston, Friends ekibinin son halleriyle çekilmiş olan bir fotoğrafla sosyal medyaya adım attı. Fotoğraf kısa sürede 8 milyona yakın beğeni alırken, dünyaca ünlü isimler başta olmak üzere 400 bine yakın kişi ünlü oyuncuya ‘Hoşgeldin’ dedi…