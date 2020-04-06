Jennifer Aniston testi pozitif çıkan bir hemşire ile konuşup teşekkür etti

Jennifer Aniston, Jimmer Kimmel'ın programına bağlandı ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Aniston Utah'ta corona virüsü testi pozitif çıkan bir hemşire ile de telefonla konuştu ve 'Sana ve sağlık çalışanlarına duyduğum minneti nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum' dedi...

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston corona virüsü testi pozitif çıkan, Utah’ta yaşayan bir hemşireye teşekkür etti. 51 yaşındaki ünlü yıldız, Jimmy Kimmel’ın programına bağlandı ve hemşire Kimball Fairbanks ile konuştu. “Sana ve tüm sağlık sektörü çalışanlarına duyduğum minneti nasıl ifade edeceğimi bile bilmiyorum” diyen Aniston şöyle devam etti: “Hepiminiz birer fenomensiniz. Bizim için yaptığınız her şeye minnettarız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz.” Aniston ayrıca iki çocuk annesi hemşire Kimball’a on bin dolarlık Postmates hediye kartı verdi…