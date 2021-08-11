Jennifer Aniston’dan eski eşine doğum günü kutlaması: Seni seviyorum

ABD'li ünlü oyuncu Jennifer Aniston, 3 yıl önce boşandığı eşi Justin Theroux'un doğum gününü kutladı. Aniston, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Türünün tek örneği. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

SOZCU.COM.TR

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Son dönemde corona virüsü pandemisi ve aşılarla ilgili yaptığı çıkışlarla konuşulan ABD’li ünlü oyuncu Jennifer Aniston, bu kez eski eşi Justin Theroux’la gündemde.

Dün 50 yaşına giren Thereox’un doğum gününü kutlayanlar arasında 52 yaşındaki Aniston da vardı. Instagram hesabından peş peşe iki hikaye paylaşan Aniston, “Doğum günün kutlu olsun JT. Gerçekten türünün tek örneği. Seni seviyorum” ifadelerini kullandı.

Aniston’ın eski eşine olan bu sıcak sözleri sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. İkilinin ayrıldıktan sonra ilişkilerini arkadaşça sürdürdüğü biliniyor.

Aniston ve Theroux, 2007 yılında Tropic Thunder filminin setinde tanışmıştı. 2012 yılında Wanderlust filminin çekimlerinde ilişkileri başlayan çift, 2015 yılında evlendi. Aniston ve Theroux’un evliliği 2018 yılının Şubat ayında sonlanmıştı.

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