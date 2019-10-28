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Jennifer Lopez bir okulun 1 yıllık yemek masrafını karşıladı
Jennifer Lopez bir okulun 1 yıllık yemek masrafını karşıladı
Jennifer Lopez Tennessee'deki Jacksboro İlköğretim Okulu öğretmeni Brooke Goins'in, okulda çocuklara yemek veremediklerini anlattığı ve sosyal medyada viral olan mektubu gördü ve okulun 1 yıllık yemek masrafını karşıladı.
Yaşam 28 Ekim 2019 - 09:52

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Tennessee’deki Jacksboro İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere yardım elini uzattı. Yaptıkları yardım hakkında nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte bir video çeken ve gözyaşlarına hakim olamadıklarını anlatan Lopez, “Öğretmenlerin, öğrencilere yeterince yemek yapmadıklarını öğrendiğimizde sadece ben değil Alex de gözyaşlarına hakim olamadı” dedi…

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez

Konunun başına dönersek… Okulda görevli olan öğretmen Brooke Goins, Facebook’ta bir yazı paylaşıyor. Yazıya “Bugün işte ağladım. İşimden nefret ettiğimden veya çok zor olduğu için değil. Bugün bir çocuk için ağladım, masum bir şekilde yemek hakkında konuşan bir çocuk için” diye başlayan Goins, çocuğun yemek istediğini, kendisinin de yiyeceğin bittiğini ve daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti. Öğrencisine çantasında hangi yemek olursa sevinirsin diye soran öğretmen, daha sonra gidip marketten alışveriş yaptı.

Öğretmenin yazdığı yazı sosyal medyada viral oldu.

Tabii ki çantasına koyulan en çok neyi sevdiğini sordum… Çantasında spagetti olup olmadığını sordum, güldü ve bana evde bunun olmadığını söyledi. Ve sonra… bana baktı ve o küçük eline minik bir yuvarlak çizip “evimde onlardan yok, ama onlara sahip olduğumda beni sıcak tutuyorlar ve uyumama yardım ediyorlar” dedi. ”Kendimi kaybettim, 20 küçük öğrencimin önünde ağladım. Hiçbir çocuk asla aç olmamalı.”