Jennifer Lopez hayvan hakları aktivistleri tarafından protesto edildi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, ülkemizde de yakında gösterime girecek olan Hustlers filminin galası için Kanada’daydı. Toronto Film Festivali’ne katılan ABD’li şarkıcı, kırmızı halıdan geçerken bir grup hayvan hakları aktivistinin protestosuna maruz kaldı.

Gecede Maison Yeya markasına ait, tül ve saten şeritli sarı bir elbise giyen 50 yaşındaki Lopez yürürken ve poz vermeye çalışırken aktivistler onu rahat bırakmadı. Kürk karşıtı aktivistler, Lopez'in kürk giymesinden dolayı hayvanlardan nefret eden biri olduğunu söyleyerek, “Gerçek kürk giymeyi bırak” yazılı dövizler taşıdı.

Lopez, kırmızı halıda, protestocuları görmezden gelmeye çalışsa da poz verirken konsantre olmakta zorlandı. Kürk giymekten kaçınmayan Lopez'in yeni filmi Hustlers'ta da kürkle göründüğü sahneler var. Ancak filmdeki kürkün gerçek ya da yapay olduğu bilinmiyor.

