Jennifer Lopez Hustlers setinde gözyaşlarına hakim olamadı

Jennifer Lopez, çekimleri devam eden yeni filmi Hustlers’ın setinde gözyaşlarına hakim olamadı. Ama merak etmeyin, hepsi rol icabı...

Ünlü oyuncu Jennifer Lopez, yeni filmi Hustlers’ın çekimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün New York’ta yapılan çekim esnasında görüntülenen Lopez, bir cenaze sahnesi çekiyordu…

Rol arkadaşı Constance Wu ile duygusal sahnelerin çekimindeyken objektiflere takılan Lopez’in göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü… 49 yaşındaki Lopez, daha sonra seti bitince makyajını tazeledi ve çekime devam etti…

Lorene Scafaria'nın yazıp yönettiği Hustlers filminde Jennifer Lopez ve Constance Wu'nun yanı sıra Cardi B, Lili Reinhart, Julia Stiles, Keke Palmer, Mercedes Ruehl, Trace Lysette, Mette Towley, Madeline Brewer ve Frank Whaley rol alıyor.

