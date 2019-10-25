Jennifer Lopez, Paris Hilton gibi ünlü isimler, adeta karbon ayak izi bırakma rekoru kırdı

Lund Üniversitesi'nden Stefan Gössling, ünlülerin 2017'deki sosyal medya fotoğraflarından yola çıkarak bir araştırma yaptı ve Jennifer Lopez, Paris Hilton, Bill Gates gibi 10 ünlü ismin doğaya zarar verdiğini ortaya koydu...

Bundan iki yıl önce İsveç’te 10 kişi üzerinde yapılan bir çalışmanın herkesi şaşırtan ve ürküten detayları ortaya çıktı. Lund Üniversitesi’nden Stefan Gössling, ünlülerin 2017’deki sosyal medya fotoğraflarından yola çıkarak bir araştırma yaptı ve bir karbon salımı listesi hazırladı. Listede yer alan isimler ise şaşkınlık yarattı. Zira pek çoğu yeri geldiğinde çevre ve doğa konusunda ne kadar duyarlı olduklarını belirten isimler.

Yapılan incelemede Microsoft’un kurucusu Bill Gates, özel uçağını en çok kullanan ünlü olarak karbon salımı listesinin zirvesinde yer aldı. Sıklıkla seyahat eden ve bu yolculuklarda özel jetini kullanan Gates’in, 1629 ton karbon ayak izi bıraktığı ortaya çıktı.

‘Karbon Ayak İzi’ bırakan bir diğer ünlü ise Paris Hilton. Kendisi de tıpkı Gates gibi özel jetini sık sık kullanarak hava kirliliği yaratıyor. İkinci sırada yer alan Hilton’un 1260 ton karbon ayak izi bıraktığı ortaya çıktı.

Jennifer Lopez ise listeye üçüncü sıradan girdi. Kendisi de seyahatlerinde çok sık uçak ve özel jetini kullandığı için onun da karbon ayak izi 1051…

Oprah Winfrey 615 karbon ayak izi bırakırken Mark Zuckerberg 485, merhum Karl Lagerfeld 105 ve ünlü oyuncu Emma Watson ise 15 karbon izi bırakan ünlü olarak listenin sonunda yer aldı.

Listedeki ünlülerin karbon salımı oranı sıradan insanların en az 300 katı olarak belirtiliyor. Peki nedir bu karbon ayak izi? Karbon Ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Karbon ayak izini azaltmak için; uçak kullanımını en aza indirmek, elektrikten tasarruf etmek, yenilebilir enerji kullanmak, ısınmak için güneş enerjisi kullanmak, mümkün olduğunca toplu taşıma araçları kullanmak gibi detaylara dikkat edilmesi gerekiyor.