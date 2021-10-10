Jennifer Lopez, reklam için pembe saçla kameralar karşısına çıktı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bir markanın reklam kampanyası için pembe perukla poz verdi.

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Dünyaca ünlü oyuncu/şarkıcı Jennifer Lopez, ABD’li giyim markası DSW için kameralar karşısına geçti. İki çocuk annesi olan 52 yaşındaki Lopez, asker çizmeleri ve kolsuz lateks elbisesini parlak pembe peruk ile kombinledi.

Bir oyun salonunda gerçekleşen çekimlerde Lopez’in bir döneme damga vuran glam-rock tarzı dikkat çekti. Fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Lopez, “JLo ile birlikte stil oyununa geri dönün” dedi.

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