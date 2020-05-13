Jennifer Lopez, Robert De Niro, Sting ve Bon Jovi 1 saatte 115 milyon dolar topladı

Jennifer Lopez, Robert De Niro, Sting ve Bon Jovi 1 saatte 115 milyon dolar topladı

Jennifer Lopez, Robert De Niro, Sting ve Bon Jovi gibi ünlü isimler, ABD'nin New York eyaletinde Robin Hood isimli yardım organizasyonunun önderliğinde düzenlenen bir etkinlikte, bir saatte 115 milyon dolar toplandı.

Dünyaca ünlü isimler, Robin Hood isimli yardım organizasyonunun önderliğinde düzenlenen etkinlikte 1 saatte tam olarak 115 milyon dolar topladı. Telefon bağlantısı ile yapılan organizasyonda, New York'ta yaşayan Jennifer Lopez, Robert De Niro, Sting, Mariah Carey ve Bon Jovi gibi sanatçılar konuşmalar yapıp, şarkı söyledi.

Yoğun ilgi gören programda Lopez, “Bu geceye beni de aldığınız için teşekkür ederim. New York’a ve dünyanın geri kalanına… Bunun üstesinden geleceğiz” dedi.

“Ayağa Kalk New York” sloganıyla tüm New Yorklular’ın destek vermeye çağrıldığı programda Robert De Niro, “Son 20 yılda hem 11 Eylül’ü hem Sandy Kasırgası’nı yaşadık. Şehrimiz saldırı altında ama biz hep buradayız” diye konuştu.