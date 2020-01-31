Jennifer Lopez ve Shakira açıkladı: Super Bowl’da Kobe Bryant unutulmayacak

Amerikan Futbol Ligi şampiyonası Super Bowl'un devre arası şovunda Jennifer Lopez ve Shakira yer alacak. Hazırlanacak büyük gösteride NBA yıldızı Kobe Bryant da anılacak.

Her sene göz alıcı organizasyona sahne olan ve sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbol Ligi şampiyonası Super Bowl, 3 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek.

Oynanacak maçlar kadar, devre arası şovuyla ünlü olan şampiyona, bu yıl sahnede Jennifer Lopez ve Shakira’yı ağırlayacak.

“HAYAT ÇOK KIRILGAN”

Lopez ve Shakira, 12 dakikalık gösterileri hakkında bir basın toplantısında buluşarak bilgi verdi. Shakira toplantı esnasında helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ı hatırlatarak, “Hayat çok kırılgan ve bu yüzden her anı yaşayabildiğimiz kadar yoğun yaşamalıyız” dedi.

Gösteride Kobe’yi hatırlayacaklarını vurgulayan Shakira, “Hayatı ve bu ülkenin çeşitliliğini de kutlayacağız. Eminim Kobe o gün sahnede vereceğimiz mesajla gurur duyardı” ifadesini kullandı.

Jennifer Lopez de Shakira ile farklı tarzlara sahip olmalarına ilişkin, “Gösteri çok fazla Shakira gibi, çok fazla Jennifer gibi olacak” dedi.