Jennifer Lopez ve Shakira Super Bowl LIV 2020’de sahne alacak

İki dünya starı Jennifer Lopez ve Shakira, dün Instagram hesaplarından yaptıkları bir açıklama ile, 2020’de Miami’de düzenlenecek Super Bowl LIV’de sahne alacaklarını duyurdu. Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan Super Bowl’da, daha önce Ariana Grande, Rihanna gibi isimlerin sahne alacağı söylenirken, sürpriz bir şekilde Jlo ve Shakira’nın sahne alacağının duyulması, sosyal medyada da büyük etki yarattı.

İki ünlü şarkıcının, ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan futbolu Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’da nasıl bir performans sergileyecekleri şimdiden merak konusu oldu.