Jennifer Lopez’in 12 yaşındaki kızı Emme kitap çıkardı

Jennifer Lopez'in 12 yaşındaki kızı Emme yazar oldu. Lord Help Me adında kitap çıkaran Emme'nin kitap tanıtımını ise annesi yaptı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in, Marc Anthony ile olan evliliğinden olan 12 yaşındaki kızı Emme Lord Help Me – Tanrım Yardım Et adlı bir kitap çıkardı. Kızının kitabının tanıtımını sosyal medya hesabından yapan Lopez ise çok gururlu olduğunu söyledi.



Kitabın tanıtımında, “Emme Tanrı’dan yardım istediğinde okurları sıradan anlara götürecek. Bu isteklerden bazıları okul için uyanmak ya da kardeş olmak gibi küçük şeylerken, bazıları da gezegeni kurtarmak için yardım etmek gibi büyük istekler” deniliyor. Emme, kitabın açıklamasında, “Okulda tembel hayvanları ve soylarının tükenmekte olduğunu öğrendim, her gece onlar için dua etmeye başladım. Bu kitabı, tembel hayvanları korumak için bağış toplamaya yardımcı olurken, diğer çocuklara nasıl dua edip yardım isteyebileceğimizi öğretmek için yazdım. Bu ikisi bana çok fazla konfor getiren iki şey” dedi.