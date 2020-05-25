Jennifer Lopez’in selfie’sinden görünen maskeli adamın sırrı çözüldü

Jennifer Lopez, geçen hafta spor sonrası yaptığı bir paylaşımla gündem olmuştu. Fotoğrafta maskeli ve kel bir adamın olduğunu iddia eden takipçileri niyahet olayın aslını öğrendi. Orada gerçekten de kel bir adam var ama hiçbir şey göründüğü gibi değil...

Geçen haftaya Jennifer Lopez’in spor salonunda çektiği selfie damgasını vurdu. Lopez, spor yaptıktan sonra çektiği bir selfie'yi takipçileriyle paylaştı ve bir anda herkes ünlü şarkıcının arkasında kel ve maskeli birinin olduğunu konuşmaya başladı. 50 yaşındaki Jlo ise konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Kimse ne olduğunu hala anlayamamışken, şarkıcıya yakın bir arkadaşı People dergisine konuştu ve orada sadece zoom’dan görünen bir adamın olduğunu söyledi.

Yakın kaynağın dediğine göre, Jennifer selfie çekerken, Alex de perdenin arkasında Zoom toplantısı yapıyordu. O sırada konuştuğu kişilerden biri elini ağzına götürünce, perdenin aralık kısmından görünen görüntü yanlış anlaşılmalara neden oldu. İsmini açıklamayan kaynak şöyle konuştu: “Jen ve Alex’in spor salonu ofise bağlı. Bir Zoom toplantısı yaptıkları zaman, büyük bir ekrana yansıtırlar. Fotoğrafta Alex’in kolunu görebilirsiniz. Zoom’da görünen de iş ortağı ve eliyle ağzını kapatıyordu. Gördükleri şey bir maske değildi…”