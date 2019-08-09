Jessica Alba ‘Vücudumu patlattılar ama bana hava hoş’ dedi

Dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba, Instyle dergisi için özel bir yazı yazdı. Çocukluğundan bu yana akciğerlerindeki sorunlarla uğraşan, çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü astım ve zatürre ile geçiren Alba, travmalarla dolu geçmişinden bahsetti.

Yazısında hiperaktivite ve takıntı rahatsızlığıyla boğuştuğunu ve 15 yaşında kaçırıldığını ve otomobilin bagajında buluduğunu anlatan ünlü oyuncu, ilk çekimini gerçekleştirirken çok öz güvensiz olduğunu ifade etti: “Geriye dönüp baktığımda, başka insanların hakkımdaki düşüncelerinin beni tanımlamasına izin verirdim. Peki ya şimdi kimim? Bu durum benim ‘umrumda' bile değil. Üç çocuğum var. Vücudumu patlattılar ama bana hava hoş! Zeki olduğumu biliyorum ve başkalarının düşüncelerini umursamıyorum. İyiyim.”

