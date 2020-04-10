Jet Sosyete’den #BuMamaBenden kampanyasına destek

Jet Sosyte, dizinin 8 Nisan’da yayınlanan #evdekal özel bölümünde, bir sosyal sorumluluk projesini gündeme getirdi. Gizem Özpamuk karakteri, sokak hayvanlarını nasıl bir tweet ve hashtag aracılığıyla besleyebildiğini anlattı.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın sokak hayvanları için hayata geçirdiği #BuMamaBenden projesi, ekranların sevilen dizisi Jet Sosyete'ye konuk oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle 8 Nisan akşamı #evdekal özel bölümüyle ekranlara gelen dizide, evden dışarıya çıkamayan Gizem Özpamuk karakteri, sokak hayvanlarını nasıl bir tweet ve hashtag aracılığıyla besleyebildiğini anlattı. Eşzamanlı olarak bir altbantla da sokak hayvanlarına yardım çağrısı yapıldı. Sizler de sokak hayvanlarını beslemek isterseniz Twitter'dan #BuMamaBenden etiketiyle tweet atmanız yeterli…